Fed yetkilisinden faiz açıklaması: Son enflasyon verileri hayal kırıklığı

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ABD Merkez Bankası, enflasyonu uzun vadeli yüzde 2 hedefine doğru çekmede kaydedilen ilerlemeye dikkat çekerek, geçen ay faiz kesintisi döngüsünü yarım puanlık büyük bir indirimle başlattı.

Ancak Fed Yetkilisi Christopher Waller, Kaliforniya'da düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada, faiz kararının açıklanmasından bu yana geçen üç haftada yayınlanan enflasyon verilerinin düzensiz olduğunu söyledi.

AFP haberine göre Waller, son enflasyon rakamlarını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Çalışma Bakanlığı'nın geçen hafta yayınladığı raporda, ABD'de tüketici enflasyonunun Eylül ayına kadar geçen yılda azaldığı, ancak gıda ve enerji maliyetlerindeki oynaklığın göz ardı edildiği bir ölçümde ise hafif bir artış olduğu belirtildi.

Aylık manşet enflasyon da yüzde 0,2 artarken, çekirdek enflasyon da yüzde 0,3 artış tahminlerini aştı.

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Fed'in faiz oranlarını yükseltmesine rağmen ekonomik büyüme ve istihdam güçlü kalmaya devam etti.

Waller "Bu veriler ekonominin istenildiği kadar yavaşlamayabileceğine işaret ediyor" derken, "Bu verilere aşırı tepki vermek veya bunları incelemek istemiyoruz ancak verilerin bütününün, para politikasının faiz indirimlerinin hızı konusunda Eylül toplantısında ihtiyaç duyulandan daha dikkatli ilerlemesi gerektiğini gösterdiğini düşünüyorum" diye ekledi.

CME Group'un verilerine göre vadeli işlem yatırımcıları, Kasım ayındaki toplantıda daha küçük bir faiz indirimi olasılığının yaklaşık yüzde 80 olduğunu ve Fed'in faiz oranlarını olduğu gibi tutma olasılığının ise yüzde 20'nin hemen altında olduğunu öngörüyor.