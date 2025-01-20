Brent petrol 80 doların altında

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Cuma günü 80,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 azalarak 79,56 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,01 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde düşüş eğilimini sürdürüyor.

Trump'ın atacağını belirttiği tarife adımlarının Avrupa ekonomisini nasıl şekillendireceğine ilişkin belirsizlikler varlığını korurken, bölge genelinde resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Söz konusu resesyon endişeleri, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinin talep görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatlardaki düşüşü destekliyor.

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Ayrıca Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi getirme sözü veren Trump'ın, ABD'de fiyatlarda artışa yol açabileceğine yönelik açıklamaları, ülkede petrol talebinin azalacağına dair endişeleri pekiştirerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Bunun yanı sıra, daha önce yüksek petrol fiyatlarını eleştiren Trump'ın görevi devraldığında ABD enerji sektörüyle ilgili verdiği vaatlerin gerçekleşmesi için petrol fiyatlarını 70-80 dolar bandında tutmak isteyeceğine yönelik öngörüler de fiyatların düşüşüne katkıda bulunuyor.

Öte yandan, geçen hafta İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması, küresel petrol rezervlerinin büyük bir çoğunluğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da risk algısının azalmasını sağlayarak fiyatları aşağı çekiyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik kabinesinin Hamas ile uzlaşıya varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamasını memnuniyetle karşıladığını, hükümet toplantısından da aynı sonucun çıkmasını umduğunu söyledi.

Güvenlik kabinesi, Hamas ile uzlaşıya varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 82,35 doların direnç, 76,30 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.