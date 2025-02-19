Brent petrol 75 dolar seviyesinde

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Dün 75,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 artarak 75,72 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,03 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Ukrayna'nın Rus petrol pompa istasyonuna düzenlediği saldırı ve ABD'de soğuk hava koşullarının arzı tehdit etmesi nedeniyle yükselişe geçti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ukrayna'nın Kazakistan petrolünü taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na (CPC) ait petrol pompalama istasyonuna "ABD'ye tepki" amacıyla insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi veren Novak, saldırı sonrası istasyon kapasitesinin yüzde 30-40 oranında düştüğünü ve onarım sürecinin uzun sürebileceğini belirtti. CPC ise Kazakistan'dan yapılan petrol arzının yaklaşık 45-60 gün boyunca yüzde 30 azalabileceğini duyurdu. Bu durum, küresel petrol piyasalarında günlük 300 bin varillik arz kaybı anlamına geliyor.

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Novak, hatta taşınan petrolün ABD'li Chevron ve ExxonMobil'in yanı sıra bazı Avrupalı şirketler gibi uluslararası ortaklara ait olduğunu vurguladı. Saldırının, Münih Güvenlik Konferansı'nda yapılan açıklamalara yanıt olarak gerçekleştirildiğini belirten Novak, Ukrayna'nın büyük olasılıkla planlanan müzakerelerle ilgili olarak ABD'ye tepki gösterdiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD'deki soğuk hava koşulları arzı tehdit ediyor. Kuzey Dakota Boru Hattı Otoritesi, ülkenin en büyük üçüncü petrol üretim eyaletinde üretimin günlük 150 bin varile kadar düşebileceğini tahmin ediyor.

Bununla birlikte, küresel petrol piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithalat tarifelerini artırma planlarının ticaret savaşlarını derinleştireceği endişeleriyle dalgalı bir seyir izliyor.

Trump, dün yaptığı açıklamada, otomobillere yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamayı ve yarı iletkenlerle ilaç ithalatına benzer tarifeler getirmeyi planladığını duyurdu. Bu tarifelerin, tüketici ürünlerinin fiyatlarını artırabileceği, ekonomiyi zayıflatabileceği ve yakıta olan talebi azaltabileceği belirtiliyor.

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Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasıyla ilgili açıklanacak toplantı tutanakları da piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, Fed'in temkinli para politikası stratejisi izlemesinin beklendiğini ifade ediyor.

Öte yandan, Trump yönetimi, Rusya ile Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için daha fazla görüşme yapılması konusunda anlaştığını açıkladı. Bu anlaşmanın, Rus petrol sevkiyatlarının akışını aksatan yaptırımların hafifletilmesine yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,34 doların direnç, 73,97 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.