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Aramco'dan petrole zam

07.02.2022 - 10:09
Aramco'dan petrole zam | Emtia Haberleri

Brent petroldeki artışın etkisiyle Asya, ABD ve Avrupa’daki müşterilerine sattığı petrolün fiyatını yükselttiğini duyurdu.

Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti. Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, Brent petrol fiyatlarının varil başına 90 doları aşmasının ardından petrolün fiyatını Mart itibarıyla yükselttiğini duyurdu.

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Şirket, ABD’deki müşterilere sattığı petrolün varil fiyatını 30 sent artırırken, Avrupalı müşteriler varil başına 70 sent ile 2,30 dolar arasında daha fazla ödeme yapacak. Uzakdoğu ülkelerine gönderilen petrolün varil fiyatında da 30-70 sent arasında artış yapıldı.


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