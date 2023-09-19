Altın fiyatları Fed'e odaklandı | Emtia Haberleri

Ons altın fiyatları iki haftanın en yüksek seviyesinden düşüş yaşadı. Bu hafta Fed'in açıklayacağı faiz kararını nedeniyle altında endişeli bekleyiş başladı. ABD'de verilerin istenilen gibi gitmemesi nedeniyle faiz artırım sürecinin devam etmesi muhtemel olabilir.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatları düşüş yaşamaya başladı. Bir süredir hafif primlenmelerle 2 haftanın zirvesine çıkan ons altın fiyatları gerilemeye sürecine girdi.

ABD Merkez Bankası Fed'in para politikası kararının bu hafta olması nedeniyle ve ABD ekonomisindeki verilerin pek de parlak olmamasından dolayı altın fiyatlarında durgunluk devam ediyor. Dar banda sıkışan ons altın güne 1933 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1930 dolar, en yüksek de 1934 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar ons altın 1930 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın ise güne 1679 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1669 lira, en yüksek de 1687 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1677 liradan el değiştiriyor.

POWELL'IN YÖNLENDİRMELERİ ÖNEMLİ OLACAK

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı sonrasında yapacağı açıklamalar piyasaların yön bulmasında önemli olacak. Powell'ın verilere göre yapacağı değerlendirmede faiz artışlarına devam sinyali ya da sabit tutmaya yönelik mesajlar gelebilir.

PETROL FİYATLARI ENFLASYONU TETİKLİYOR

Dünya geneline petrol stoklarının azalması, arzın kısılması nedeniyle petrol fiyatları 100 dolara doğru yükselişe geçmeye başladı. Petroldeki yükseliş enflasyon tarafında da sıçramayı tetiklemesinden dolayı merkez bankalarının kısa vadeli enflasyon öngörüleri de buna göre şekilleniyor ve enflasyon hedeflerinin yukarı yönlü revize edilmesine neden olabiliyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

Etiketler