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Araç sahipleri dikkat... Trafik sigortalarında önemli karar!

19.09.2023 - 08:39 | Son Güncelleme :
Araç sahipleri dikkat... Trafik sigortalarında önemli karar! | Genel Haberler

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigorta prim teklifi alamayanların azami prim tutarlarına karar vermeye yetkili olacak.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasına ilişkin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu önemli düzenleme yaptı.

Zorunlu trafik sigorta primi teklifi alamayanlara yönelik olarak azami prim tutarını belirlemede yetkili olarak SEDDK karar verecek.

SİGORTA ŞİRKETLERİ TEKLİF VERMEKTE İMTİNA EDEBİLİYOR

Sigorta şirketleri bazı araçlara yönelik zorunlu trafik sigortası teklifi vermeyebiliyor. Bu durumda SEDDK devreye girerek prim miktarını oluşturup trafik sigortasının yapılmasını sağlayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte şöyle denildi:

"KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek- 4’ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kurul, belirlenen süre içerisinde bu Yönetmelik kapsamında sigorta prim teklifi alamayan işletenlerin araçlarının grubuna bakılmaksızın Havuz kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür."


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