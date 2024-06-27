  • Bigpara
  • Haberler
  • Emtia Haberleri
  • ABD'nin petrol stokları arttı
‹ Önceki Haber Gözler Merkez Bankası'nın kararında Gözler Merkez Bankası'nın kararında Sonraki Haber › Otomotivde 6 ay 6 bin kilometre şartı uzatıldı Otomotivde 6 ay 6 bin kilometre şartı uzatıldı

ABD'nin petrol stokları arttı

27.06.2024 - 08:42 | Son Güncelleme :
ABD'nin petrol stokları arttı | Emtia Haberleri

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 600 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 600 bin varil artarak 460 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 1 milyon 300 bin varil artışla 372 milyon 200 bin varil seviyesine ulaştı.

Haberin Devamı

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 2 milyon 700 bin varil artışla 233 milyon 900 bin varil seviyesine çıktı.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 443 bin varil azalarak 6 milyon 611 bin varil, ham petrol ihracatı günlük ortalama 508 bin varil azalarak 3 milyon 910 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 15-21 Haziran haftasında 4 bin varil azalarak 13 milyon 610 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Haziran 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 240 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 710 bin varil olması bekleniyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.487 Değişim: 0,00% Hacim : 82.107 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 27.06.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,8767 Değişim: 0,19%
Düşük 32,7945 27.06.2024 Yüksek 32,8847
Açılış: 32,8128
35,2600 Değişim: 0,47%
Düşük 35,0529 27.06.2024 Yüksek 35,2890
Açılış: 35,0958
2.431,81 Değişim: 0,28%
Düşük 2.423,60 27.06.2024 Yüksek 2.434,27
Açılış: 2.424,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.