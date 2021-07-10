‹ Önceki Haber New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı Sonraki Haber › G20 Maliye Bakanları toplantısı başladı G20 Maliye Bakanları toplantısı başladı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

10.07.2021 - 09:24
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı | Emtia Haberleri

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 378'e yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 197 adet arttı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Perşembe gününü 74,12 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 75,59 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 74,63 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 72,94 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.378 Değişim: 0,39% Hacim : 10.197 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.372 09.07.2021 Yüksek 1.382
Açılış: 1.374
8,6581 Değişim: -0,40%
Düşük 8,6442 09.07.2021 Yüksek 8,7066
Açılış: 8,6927
10,2926 Değişim: -0,23%
Düşük 10,2532 09.07.2021 Yüksek 10,3212
Açılış: 10,3162
503,54 Değişim: -0,10%
Düşük 500,68 09.07.2021 Yüksek 505,21
Açılış: 504,04
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.