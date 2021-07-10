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G20 Maliye Bakanları toplantısı başladı

10.07.2021 - 09:30 | Son Güncelleme :
G20 Maliye Bakanları toplantısı başladı | Ekonomi Haberleri

G20 ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde bu yılki üçüncü toplantıları için Venedik'te bir araya geldi.

İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde ev sahipliği yaptığı toplantının bakanların katıldığı ilk gününde, "Pandemi çağımız için küresel bir anlaşma" isimli salgına hazırlıkla ilgili olarak küresel müşterekleri finanse etmeye yönelik G20 Üst Düzey Bağımsız Panel Raporu kamuoyuna açıklandı.

Söz konusu raporda, salgınlara hazırlığın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin bitmesini beklemeden geliştirilmesi gerektiği belirtildi. Raporda, pandemi önleme ve hazırlık konusundaki eksikleri gidermek ve mevcut harcama seviyelerini iki katına çıkarmak için gelecek 5 yıl için uluslararası kamu finansmanında yılda 15 milyar dolardan 75 milyar dolarlık bir artış talep edildi.

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Raporda salgın tehdidinin gelecekte de var olacağına dikkat çekilerek, uzmanların, "bulaşıcı hastalıkların gözetimi, ulusal sağlık sistemlerinin dayanıklılığı, aşı ve diğer tıbbi önleme araçlarının kapasitesinin geliştirilmesi ve küresel yönetimi" üzerinde durulması gereken dört acil nokta olarak belirlediği kaydedildi.

Toplantının sabah bölümünde ayrıca, G20 Üst Düzey Vergi Sempozyumu, Verimlilik Forumu Yıllık Konferansları yapıldı. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı yarın da devam edecek. Toplantının ardından sonuç bildirgesi açıklanacak.


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