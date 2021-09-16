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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

16.09.2021 - 09:12
ABD'nin ham petrol stokları azaldı | Emtia Haberleri

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 6 milyon 400 bin varil azaldı.

 

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon 400 bin varil (yüzde 1,5) azalarak yaklaşık 417 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 620 milyon 800 bin varile düştü. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 1 milyon 900 bin varil (yüzde 0,8) azalışla 218 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

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PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 48 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon 761 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 282 bin varil artarak 2 milyon 624 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 4-10 Eylül haftasında 109 bin varil artarak yaklaşık 10 milyon 521 bin varil seviyesinde gerçekleşti. EIA'nın Eylül 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.


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