Yeni iPhone modelleri ve ‘13’ uğursuzluğu | Ekonomi Haberleri

Yılın en çok merak edilen teknolojik ürünlerinden iPhone 13 serisi akıllı telefonlar Apple’ın Kaliforniya’da düzenlediği özel bir etkinlikte tanıtıldı. Peki yeni nesil iPhone’lar kullanıcılarına neler sunuyor?

Hürriyet gazetesinden Volkan Yılmaz'ın haberine göre; tüm dünyada teknoloji tutkunları, her sonbaharda olduğu gibi yeni iPhone modelleriyle tanışmak için nefesini tuttu. Onlarca sızıntı ve dedikodu ardından yeni iPhone modelleri Kaliforniya’da düzenlenen özel bir etkinlikte, devam eden koronavirüs pandemisi sebebiyle online olarak tanıtıldı. Her yıl olduğu gibi etkinlik sonrasında teknoloji tutkunları ikiye bölündü. Bir kısmı yeni modeli beğenmezken diğer tarafta yeni modele methiyeler sıralanmaya başladı. Ancak sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim bu yıl diğerlerinden farklı olarak methiye sıralayanların sayısında düşüş vardı. Bunun en büyük nedenlerinden biri Apple’ın rakiplerinden farklı olarak kayda değer tasarım değişikleri yapmaması. Rakipleri yeni modellerde radikal tasarımsal değişimlere giderken Apple, iPhone 12 serisi ile geçiş yaptığı yeni tasarım dilinden vazgeçmedi.

13 UĞURSUZLUĞU!

Buna ek olarak “devrim yaratan” donanımsal farklılıklar da gelmeyince iPhone 13 serisinden çok; bir önceki neslin devamında, adeta iPhone 12s ile karşılaştık. Apple yeni modellerine iPhone 13 yerine iPhone 12s ismini verseydi belki de bu kadar eleştirilmeyecekti. Lansman öncesinde 13 sayısının uğursuzluk getireceğine inanan bir kesim; Apple’ın 13’ü atlayarak yeni modellerini iPhone 14 olarak isimlendireceğini söylerken, Apple’ın yeni seriye iPhone 12s ismini vermesi gerçekten sürpriz olmazdı. Şimdi gelin iPhone 13 serisinin en güçlü model iPhone 13 Pro Max üzerinden yeni neler var onlara bakalım.

MAVİNİN 50 TONU

Tasarımda herhangi bir değişiklik olmasa da yeni iPhone serisinde, farklı bir mavi tonu renk seçeneği olarak sunuldu. iPhone 12 Pro Max modelinde yer alan Pasifik Mavisi renk seçeneğinin yerini daha açık tonlarda olan Sierra Mavisi aldı. Bunun dışında yeni modelin 7,65 mm’lik derinliğiyle bir önceki modele göre (7,4 mm) kalınlaştığını görüyoruz. Görüyoruz diyoruz ancak aradaki 0,25 mm’lik farklı çıplak gözle ya da elde hissedilmeyecek kadar küçük. Yine aynı şekilde çok ufak bir farkla iPhone 13 Pro Max bir önceki modele göre 12 gram daha ağır. Gelelim Apple’ın lansmanda altını çizdiği donanımsal farklara. iPhone 13 Pro Max modeli iPhone 12 Pro Max’te de olduğu gibi Super Retina XDR ekranla geliyor. Ancak yenilenen ekran ProMotion teknolojisini destekliyor. Açmak gerekirse; ProMotion teknolojili iPhone 13 Pro Max ekranı 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip. Bir önceki modele göre 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı fark yaratsa da bu özellik rakip markalarda uzun bir süredir sunuluyor. 1000 nit maksimum parlaklık (tipik) sunan iPhone 13 Pro Max yine bir önceki modele göre (800 nit) daha parlak bir görüntü sunuyor. iPhone 12 serisine göre fark yaratan en büyük değişim kamera yeteneklerinde. Yeni seride Apple’ın Sinematik mod adını verdiği yeni bir yetenek sunuluyor. Sinematik mod ile yeni iPhone’lar çekimlere sığ alan derinliği ekleyebiliyor ve otomatik olarak çekimi yapılan kişi veya objelerin arasında odak kaydırabiliyor. Örneğin bir grup insan çekimi yaparken yeni iPhone bir kişinin sahneye gireceğini öngörerek odağı ona kaydırabiliyor. İsteğe göre çekim yapıldıktan sonra dahi odağı değiştirmek veya bokeh efektinin seviyesini düzenlemek mümkün oluyor. Kamerada sunulan bir diğer yenilik ise iPhone 13 Pro Max modelinde artık 3 kata kadar optik yakınlaştırma yapılabiliyor. Buna ek olarak 2 cm’e kadar yakın mesafeden makro çekim yapmak da yeni iPhone modelleriyle mümkün.

DAHA DA HIZLI

Yeni iPhone ailesinde A15 Bionic çip kullanılıyor. Bir önceki nesilden çok daha yüksek performans sunan A15 Bionic çip rakibi mobil işlemcilerle karşılaştırıldığında liderliği kimseye kaptırmıyor. Donanım tasarımında farklılığa giden Apple pil süresinde de geliştirmeler yaptı. Örneğin iPhone 12 Pro Max modeli 20 saate kadar video oynatabilirken iPhone 13 Pro Max modelinde bu süre 28 saat. iPhone 13 Pro Max ile sunulan bir diğer donanımsal yenilik ise 1 TB dahili hafıza seçeneği. Bugüne kadar sunulmayan 1 TB hafıza seçeneğiyle iPhone 13 Pro Max’in Türkiye satış fiyatı 22.999 TL seviyesine çıkıyor ki bu fiyat Türkiye’de satışa sunulan katlanabilir akıllı telefonlar dışında kalan “sıradan” modeller arasındaki en yüksek rakam.

KENDİNİZİ İKNA ETMENİZ GEREKEBİLİR

Toparlamak gerekirse iPhone 13 serisi iPhone 12 serisinden ayrılan devrimsel yetenekler sunmuyor. Hatta halihazırda iPhone 12 ailesinden bir model kullanıyorsanız iPhone 13’e geçmek için önce iç sesinizi dinlemeniz ve kendinizi ikna etmeniz gerekebilir. Ama yanlış anlaşılmaya sebep vermeden şunu da söylemek gerekiyor ki; iPhone 13 ailesi şu an satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Eğer iPhone 12’den daha eski bir iPhone modeli veya herhangi bir Android modeli kullanıyorsanız ve iPhone 13 serisine geçmek çok iyi bir tercih olabilir. 13’ün Apple’a uğurlu mu yoksa uğursuz mu geleceğini ise hep birlikte göreceğiz...

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