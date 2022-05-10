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ABD’den yeni yaptırım hamlesi

10.05.2022 - 09:08
ABD’den yeni yaptırım hamlesi | Emtia Haberleri

Ukrayna’yı işgal girişiminin ardından başta ABD olmak üzere birçok ülkenin yaptırım uyguladığı Rusya’ya yönelik yaptırımlar devam ediyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberlere göre; son olarak ABD, Rusya’nın büyük bankalarından Sberbank’ın 8 ve Gazprombank’ın 27 yönetim kurulu üyesi ile devlete ait üç televizyon kanalına yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya’nın ekonomisini ve Ukrayna’ya yönelik saldırıları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu hizmetler ile teknolojilere erişimini daha da kısıtladıklarını belirtti. Yeni yaptırımlar, G7 liderlerinin çevrimiçi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin katılımıyla düzenledikleri zirvenin ardından geldi.

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8 ÜYE LİSTEYE ALINDI

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın savaş kabiliyeti açısından kritik önem taşıyan kişi ve kuruluşların yaptırım listesine eklendiği aktarıldı. Açıklamada, bunlar arasında Rusya’nın en önemli iki bankasının yönetim kurulu üyeleri, bir Rus devlet bankası ve 10 bağlı kuruluşu, devlet destekli bir silah üreticisi ile devlet kontrolündeki üç televizyon kanalının yer aldığı kaydedildi. Bu kapsamda, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın 8 yönetim kurulu üyesinin yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, ülkenin önemli bankalarından Gazprombank’ın da 27 yönetim kurulu üyesinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi. Açıklamada, devlete ait Moskova Sanayi Bankası ve 10 iştirakine de yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

Rusya’nın askeri ve istihbarat servislerine tedarik sağlayan savunma şirketi Promtekhnologiya’nın da yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, Rusya’nın üç televizyon kanalının da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi. Açıklamada, Rusya ve Rus seçkinleri tarafından yaptırımlardan kaçınmak için kullanılan hizmetlere erişimi kesmek için de harekete geçildiği, Amerikalıların Ruslara muhasebe ve danışmanlık hizmetleri vermesinin yasaklandığı ifade edildi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya’nın ekonomisini ve Ukrayna’ya yönelik saldırıları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu hizmetler ile teknolojilere erişimini daha da kısıtladıklarını belirtti.


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