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İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 1 trilyon TL’ye ulaştı

10.05.2022 - 09:33
İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 1 trilyon TL’ye ulaştı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İş Bankası, aktif büyüklüğünü Mart 2022 itibarıyla 1 trilyon TL seviyesine yükseltti.

Türkiye İş Bankası 2022 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Mart 2022 itibarıyla bankanın nakdi kredi hacmi 556,8 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi 209,5 milyar TL’ye yükselirken; ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 766,3 milyar TL düzeyine ulaştı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2022 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülebilir değer oluşturmaya bu dönemde de devam ettik. Dinamik iş modelimiz ile modern ve sağlam teknoloji altyapımızın yanı sıra sahip olduğumuz değerlerle, sağlıklı büyüme stratejimiz doğrultusunda ekonomiye kesintisiz destek vermeyi sürdürüyoruz” dedi.

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Güvenilirliğinin yanı sıra kaliteli hizmet anlayışı, yaygın dağıtım ağı ve dijital temas noktaları ile tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olduğu belirtilen bankanın toplam mevduat hacmi, Mart 2022 itibarıyla 667,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Türk parası mevduat hacmi 2021 yıl sonuna göre yüzde 33,1 oranında artarak 223,1 milyar TL’ye, Türk parası ticari mevduatı ise yüzde 76’lık artışla 85,6 milyar TL’ye ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde 8,4 milyar TL düzeyinde net kâr elde eden İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü 108,4 milyar TL’ye yükseldi. Bankanın sermaye yeterliliği rasyosu, sağlam finansal yapısının desteğinde yüzde 23,5 düzeyinde gerçekleşti.

Banka, yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca devreye alınan, İstanbul Altın Rafinerisi tarafından oluşturulan Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi’nde altın kaydileştirme işlemini gerçekleştiren ilk özel banka olduğu belirtildi. Ayrıca, sürdürülebilir bir gelecek oluşturma vizyonuyla uluslararası inisiyatiflerine bir yenisini daha ekleyen banka, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi bünyesindeki Net-Sıfır Bankacılık Birliği’ne üye olarak karbonsuz ekonomiye geçişi desteklemeyi taahhüt etti.


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