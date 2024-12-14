Zuckerberg'den 2,2 milyar dolarlık hisse satışı

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Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, geçen yıl şirket hisselerini 2,2 milyar dolardan fazla sattı. Yalnızca Aralık ayında Zuckerberg 153,2 milyon dolar değerinde hisseyi elden çıkardı. Satışlar ve değerleri, yöneticiler ve tazminatlar hakkında veri sağlayan bir firma olan Equilar tarafından doğrulandı.



Fortune haberine göre Meta'nın hissesi bu yıl %82 artarak 630 dolara çıktı ve bu tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Şirket 1 trilyon doları aşan bir piyasa değerine ulaşarak Apple ve Amazon gibi trilyon dolarlık şirketler kulübüne katıldı. Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, yaşamları boyunca servetlerinin çoğunu bağışlayacaklarını açıklamışlardı. Bağış işinin çoğu çiftin hayırseverlik kuruluşu olan Chan Zuckerberg Girişimi aracılığıyla gerçekleşiyor.



Bir önceki yıl da 400 milyon dolarlık hisse satan Zuckerberg, 223 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü kişisi konumunda.