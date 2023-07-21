Zorunlu karşılıklarda önemli değişiklik | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Kur korumalı mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu.

Zorunlu karşılıklar hakkında değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Merkez Bankası kararına göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranı arttırıldı. Zorunlu karşılık oranının tüm vadelerde yüzde 15 oldu. Zorunlu karşılıklar, 21 Temmuz hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 4 Ağustos'tan itibaren tesis edilecek.



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