‘Zorlukları biliyoruz, sonuç almaya başladık’

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Şimşek enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dezenflasyon programının kararlılıkla uygulandığını yineleyerek, “Aralıkta enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde, yüzde 1 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 44.4’e gerileyerek 2023 yılı kasım ayında açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2.4 puan üzerinde gerçekleşti. 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİDEN DENGELENME

Arka arkaya açıklamalar paylaşan Bakan Şimşek, 2024’te ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiler de verdi. “Uygulamakta olduğumuz program sayesinde 2024’te önemli kazanımlar sağladık. 2025’te de sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz” Şimşek, ekonomide yeniden dengelenmenin gerçekleştiğine dikkati çekti. Şimşek, “Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1.3 trilyon dolara ulaşacak” diye konuştu.

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KKM ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI

İhracatın dirençli görünümünü korurken ithalatın önemli ölçüde gerilediğini, turizmin güçlü performansına devam ettiğini vurgulayan Şimşek, şunları söyledi:

“Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi, program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek. Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi. Türk Lirası’na güven arttı. Kur korumalı mevduat önemli ölçüde azaldı. Ülke risk primimiz düştü. Dış finansmana erişim arttı. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvil getirisi üzerine ilave prim farkı (spread) geriledi. Dış borçlanma maliyetleri azaldı. Gri listeden çıkış sürecimizi tamamladık. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan iki kademe not artırımı alan tek ülke olduk. Uluslararası kuruluşlardan en çok kaynak sağlayan ülkeler arasındayız. Kalkınma odaklı projeler için 8.6 milyar dolar uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman temin ettik.”

ENFLASYON BEKLENTİLERİ İYİLEŞTİ

Enflasyondaki gelişmelere de dikkati çeken Şimşek, mal enflasyonunun yüzde 36 seviyesinde gerçekleştiğini, hizmet enflasyonunun düşüş eğiliminde olduğunu bildirdi. Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğinin altını çizerek, para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüşün devam edeceğini vurguladı.

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MALİ DİSİPLİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Şimşek depremin yarattığı yaraları sardıklarını belirterek, kayıt dışılığı azalttıklarını, vergide adaleti güçlendirdiklerini ifade etti. Kamu yatırımlarını verimlilik odaklı önceliklendirdiklerinin altını çizen Şimşek, “Bütçe açığını düşürüyor, mali disiplini güçlendiriyoruz. Toplam borçluluk düşük seviyede. Brüt dış borç stokunun milli gelire oranı geriliyor. AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranı, serinin açıklanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviyede. Borç stokunun kur, vade ve faiz riskini azaltıyoruz” ifadelerini kullandı. Yatırım ortamını iyileştirdiklerine dikkati çeken Şimşek, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve Yüksek Teknoloji Yatırım Programı-HIT 30 gibi uygulamalarla katma değerli üretimi desteklediklerini anımsattı.

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HAZİNE VE MALİYE BAKANI GRAFİKLERLE DÜŞÜŞÜ ANLATTI

Mehmet Şimşek, 2024 enflasyonu ile ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda iki grafiğe yer verdi. Hazine ve Maliye Bakanı, “2024 yılında enflasyon 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü. Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz” yorumunu yaptı.