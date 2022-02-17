Zirveye koşan petrol Ruslarla geri çekildi | Ekonomi Haberleri

Pandeminin neden olduğu küresel ekonomik belirsizlikler, artan enerji talebi ve tedarik zincirindeki aksamalar gibi birçok etken petrol fiyatlarının artmasına sebep olurken, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim petrolün zirve yolculuğunu hızlandırdı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; ocak ayında 85.35 dolar seviyelerinde seyreden brent petrol, Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri araçlarını taşıması ve artan gerilim sebebiyle 1 Şubat tarihi itibariyle 90 dolar seviyesini aşmıştı. İki ülke arasındaki diplomasiyi arttırma çabaları devam ederken savaş riskini fiyatlayan brent petrol 14 Şubat’ta Eylül 2014’ten bu yana en yüksek seviyesi olan 96.78 dolara ulaştı. Bu seviyenin ardından uzmanlar petrolün bir-iki hafta içerisinde 100 doların üzerine çıkacağını belirtiyordu. Ancak Rusya’nın askerlerinin bir kısmını Ukrayna sınırından geri çekeceğine dair açıklamaları petrolü adeta zirveden döndürdü.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Petrol fiyatları, geçtiğimiz salı günü Rusya-Ukrayna geriliminin hafifletilmesinin etkisini ölçmesiyle yüzde 3.6 geri çekilerek 93.20 seviyelerini gördü. Yaşanan bu düşüşün ardından dün itibariyla dengesini bulan brent petrol 97.70 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Uzmanlar ise petrolün 100 dolar yolculuğunun yalnızca Ukrayna-Rusya gerilimine bağlı olmadığını ve adım adım 100 dolar seviyelerine çıkabileceğini belirtiyor. CNBC’de yer alan habere göre, analistler Ukrayna geriliminin ötesinde, petrol piyasasının artmaya devam edeceğini ve fiyatların hâlâ varil başına 100 dolara doğru hareket etme yolunda olduğunu söylüyor. Konuyla ilgili görüş veren yatırım şefi Jonathan Barratt, “Teknik olarak, kâr elde etmede fiyatların varil başına 90 dolara geri döndüğünü görebiliriz, ancak ekonomi tekrar rayına otururken ve sıkı bir piyasada daha fazla talep geldiğinden 100 dolara doğru yükselecek” açıklamasında bulundu.

GEÇEN YIL YÜZDE 50 YÜKSELDİ

HAFTA başında 96.78 dolar seviyesine çıkarak Eylül 2014’ten bu yana en yüksek zirveyi gören petrol, Rusya’nın askerlerinin bir kısmını geri çekeceğini açıklamasıyla yüzde 3’ün üzerinde düştü. Ancak, petrol fiyatlarını yükselten tek sebep bu değil. Pandemi nedeniyle artan küresel talebin enerjide dengeleri alt üst etmesi petrolü adım adım 100 dolara çıkartıyor. Sadece 2021’de yüzde 50 artan brent petrolde, pandemi kaynaklı artış yüzde 60’ı buldu.