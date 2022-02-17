Ekonomi için 4’lü paket yolda | Ekonomi Haberleri

Meclis’teki 12 günlük aranın ardından çalışmalar başladı. Öncelik ekonomik altyapı düzenlemeleri içeren tekliflerde... Nükleer enerji alanında yapılacak yatırımlara ilişkin altyapı kuralları, endüstri bölgeleri, e- ticarette yeni cezalar ve tüketiciyi korumada yeni kuralları belirleyecek düzenlemeler Meclis’e taşınacak.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre; TBMM’ye verilen 12 günlük çalışma arasının ardından, öncelikle gündem oluşturacak yasalarla ilgili değerlendirme yapılıyor. Çalışmaları son noktaya gelen ve daha çok ekonomik alt yapı düzenlemelerini içeren 4 teklif için start verildi. TBMM gündemi için bunlarla birlikte 10’a yakın düzenleme sıra bekliyor. Edinilen bilgiye göre, bakanlar, hazırladıkları taslakların öncelikli olarak TBMM gündemine alınmasıyla ilgili kulisleri yoğunlaştırmaya başladı. Hazırlıkları tamamlanan 4 ekonomi başlıklı teklifin önümüzdeki günlerde sırayla TBMM’ye verilmesi bekleniyor. Nükleer enerji alanında yapılacak yatırımlara ilişkin alt yapı kurallarını belirleyen teklifin AYM’nin yasanın çıkarılmasına ilişkin verdiği sürenin 10 Mart’ta dolması nedeniyle acele edildiği belirtiliyor. Ayrıca, Haller Yasa Teklifi, Perakende Satış Teklifi, nafaka düzenlemesi, spor taslağı, kripto para düzenlemesi de Meclis’e taşınacak.

Öncelikle beklenen düzenlemeler şöyle:

MEGA BÖLGELER

İlk olarak 2002 yılında kurulan endüstri bölgelerinin daha verimli kullanılması ve geliştirilmesine olanak sağlamak için bir dizi düzenlemeye gidiliyor. Mega endüstri bölgeleri olarak adlandırılan bu çalışmayla, Hazine arazisi tahsislerine kolaylık getirilecek. TOGG gibi yatırımlara özel statü tanınacak. Endüstri bölgelerinin tipleri azaltılarak, iki tipe indirilecek. Endüstri bölgelerinde yatırım yapanların finansmana erişiminde kolaylık sağlanacak. Tahsis edilen arsaların kamu mülkiyetinde olması durumunda, arazinin süresiz irtifak hakkı verilmesi gündeme gelecek. Bu tür tahsisler için teminat gösterme kolaylığı sağlanacak.

NÜKLEER ALTYAPI

Nükleer enerji teklifiyle, bu alanda Paris Anlaşması başta olmak üzere uluslararası düzenlemelere uygun bir yasal altyapı oluşturacak. Tüm işletmecilerin, yatırımcıların ve devletin sorumlulukları ayrı ayrı belirlenecek. Halkın, çevrenin, gelecek nesillerin nasıl korunacağına ilişkin kurallar da konulacak.

Tüm işletmecilerin, yatırımcıların sorumlulukları ayrı ayrı belirlenecek. Nükleer enerji alanına ilişkin kamunun yetki ve yükümlülükleri belirlenecek. Emniyet ve güvenlik tedbirlerine ilişkin net hükümler olacak. Zarar durumundaki sigortaya ilişkin alt ve üst limitler konulacak.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI

Kamuoyunu en yakından ilgilendirecek düzenleme, tüketiciyi koruma yasasında yapılacak değişiklikler olacak. Taksitli alışverişten abonelik hizmetine, konut alımından devre tatil satışına kadar tüketici aleyhine olan birçok başlık için teklif hazırlandı. Son rötuşları yapılan düzenlemeye göre, taksitli satışlarda tüketici aleyhine olan bazı konularda düzenlemeye gidilecek. Tüketicinin cayma hakkına ilişkin kolaylık getirilecek. Araç kiralama sözleşmelerinde yaşanan sorunlar da bu çalışmanın konusu olacak.

Henüz tamamlanmamış inşaattan alınan konutlarda, alıcı lehine düzenlemeler yapılacak. Devre mülk ve devre tatil sözleşmelerinde yaşanan devir ve süre sorunlarına da çözüm getirilecek.

E- TİCARET

E-ticaret ya da online alışverişte yaşanan sorunlara çözüm aramak amacıyla hazırlanan teklif de TBMM gündemine gelecek. Hazırlıkları uzun zamandan beri süren bu düzenleme, internet ve telefon gibi uzaktan iletişim araçlarıyla satılan tüm ürünleri içeriyor. BTK, internet siteleri aracılığı ile satılan ve satışı yasak ya da sakıncalı olan ürünlere erişimi engelleyebilecek. Türkiye’de yasaları ihlal etmese de uluslararası platform ve veri tabanlarında yer alan güvensiz ürünler, Türkiye pazarında satışa sunulamayacak. Denetleyici kurumlar, telefon, e-mail veya e-ticaret ile satılan ürünler ile ilgili denetim yapacak. Bu kurumlar, internet aracılığı ile satılan ürünleri müşteri gibi satın alacak ve teslimatı yapılan ürünleri inceleyecek.