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Ziraat’e iki sendikasyon ödülü

01.12.2022 - 09:52 | Son Güncelleme :
Ziraat’e iki sendikasyon ödülü | Ekonomi Haberleri

Global Financial Conferences (GFC) Group tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin kredi ve uluslararası tahvil piyasalarında en yenilikçi anlaşmalarının takdir edildiği; “Bonds, Loans&Sukuk Turkey Awards”ta Ziraat Bankası, “Financial Institutions Deal of the Year (Yılın Finansal Kurumlar İşlemi)” kategorisinde birincilik, “FI Funding Team of the Year (Yılın Finansal Kurumlar Ekibi)” kategorisinde ise ikincilik olmak üzere iki önemli ödüle layık görüldü.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Grup Başkanı Yasin Öztürk, “Global olarak finansal piyasaların sıkılaştığı bir dönemde sendikasyon kredisini sürdürülebilir temalı olarak ve dev bir tutarla yenileme başarısı gösteren bankamızın, uluslararası platformda iki prestijli ödülle takdir görmesi uluslararası itibarının teyidi olup, özellikle sürdürülebilir dış finansman alanındaki başarılarının bir göstergesidir” dedi. Ziraat Bankası, Nisan 2022 tarihinde 352.5 milyon dolar ve 814 milyon Euro olmak üzere toplamda 1.24 milyar dolar büyüklüğünde sendikasyon kredisi temin ederek Türkiye’de bir banka tarafından tek seferde sağlanan en büyük sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini sağlama başarısını göstermişti.


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