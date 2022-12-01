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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ve Bilgin'le görüştü

01.12.2022 - 09:45 | Son Güncelleme :
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ve Bilgin'le görüştü | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Toplantıda EYT ve asgari ücret zammı görüşüldüğü bildirildi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı ve EYT'lilere ilişkin konulara yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le Beştepe'de görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda asgari ücret takvimi masaya yatırıldığı bildirildi.

EYT'LİLERİN DURUMU

Haziran ayı itibarıyla 1,5 milyon kişiyi kapsaması beklenen EYT'lilere ilişkin de toplantı kapsamında bilgi alışverişi yapıldığı ve EYT'lilerin bütçeye olacak etkisinin toplantıda görüşüldüğü bildirildi. Bunun yanında işverene gelecek olan tazminat yükü ve emekli çalışanla normal çalışan arasındaki prim farkının kapatılmasının da görüşüldüğü gelen bilgiler arasında.


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