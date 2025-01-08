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Zeren Group, TP Petrol'ü almaktan vazgeçti

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#Türkiye Petrolleri#Zeren Group#Satın Alma
Zeren Group, TP Petrolü almaktan vazgeçti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 06:42

Zeren Group, TP Petrol Dağıtım şirketinin paylarının satın alınma sürecini sonlandırdı.

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Zeren Group Yatırım Holding A.Ş., TP Petrol Dağıtım A.Ş. paylarının satın alınma sürecinin sonlandırılmasına karar verdiğini duyurdu.

Zeren Group Yatırım Holding’ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere verildi:

"Zeren Group Yatırım Holding A.Ş., TP Petrol Dağıtım A.Ş. paylarının satın alınma sürecinin sonlandırılmasına karar vermiştir.

Zeren Group Holding yönetim kurulumuz, sürdürülebilir büyüme hedefleri ve paydaşlarımızın çıkarları doğrultusunda, tüm taraflar için en uygun çözüm olacağına inanarak payların devredilmesi sürecinin sonlandırılmasına karar vermiştir.

İlgili karar Zeren Group’un ara dönemde TP Petrol Dağıtım A.Ş’ye ilişkin olarak ticari beklentilerinin karşılanmaması sebebiyle; Zülfikarlar Holding ile gerçekleştirilen müzakerelerin ardından alınmıştır.

Zeren Group, mevcut iş planları doğrultusunda enerji sektöründe büyüme stratejisini kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir ve enerji sektöründeki yatırımlarını hız kesmeden devam ettirecektir. Bu kapsamda Zeren Group, yakın dönemdeki gelişmeleri ve enerji sektöründeki yeni stratejik adımlarını duyurmayı hedeflemektedir. "

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#Türkiye Petrolleri#Zeren Group#Satın Alma

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