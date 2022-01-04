Zamlı maaşlar belli oldu | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası memur maaşlarının yüzde 30.5 artacağını duyurdu. Böylece en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya yükseldi. Erdoğan, emekli maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artışın yapıldığını, buna ilave olarak da düşük maaş alan emeklilerin 2 bin 500 TL maaş alacağını duyurdu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; memurların yeni yıl zammı yüzde 30.5 oldu. Aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Enflasyon gerçekleşmesine göre memurlara yüzde 27.47 zam yapılacaktı. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabine toplantının ardından yaptığı açıklamada toplamda yüzde 28 zam yapıldığını, ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme zammının yüzde 7.5 olarak uygulanmasına karar verildiğini belirtti. Böylece memur maaşlarındaki artış oranı yüzde 30.5 olarak uygulanacak. Memur emeklisinin zam oranı da yüzde 27.47 olacak. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Ancak 1.500 liranın altında maaş alan emeklilerin maaşı da 2 bin 500 liraya çıkarılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 6 BİN 368

Türkiye İstatistik Kurumu, dün aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklamasıyla memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yapılacak artış oranı da belli oldu. Aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonu yüzde 13.58 olarak gerçekleşti. Böylece geçen yılın ikinci yarısında enflasyondaki artış yüzde 25.47 oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaşları belirlenirken toplu sözleşmenin üstüne enflasyon farkı da ekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamadan sonra artış oranı yüzde 30.5 olacağı için en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya yükselecek. En düşük memur emekli aylığı da 3 bin 275 liradan 4 bin 274 liraya çıkacak. Üniversite mezunu 9/1’indeki bir memurun maaşı 5 bin 277 liradan 6 bin 886 liraya yükselecek. 1/4’ü bir öğretmenin maaşı 6 bin 587 liradan 8 bin 596 liraya çıkacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN MAAŞI NE OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri gerçekleşen enflasyon oranında maaşlarına zam alıyorlar. 6 aylık enflasyon yüzde 25.47 gerçekleştiği için gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam yapılacak. Bin 500 liranın altında maaş alan emeklilerin maaşı 2 bin 500 liraya çıkacak. Artış yapıldığında 2 bin 500 liranın altında kalan emeklinin maaşının 2 bin 500 liraya tamamlanacağı belirtiliyor. Mevcutta 2 bin 550 lira maaş alan bir emeklinin maaşı ise yüzde 25.47 oranında artışla 3 bin 327 lira alacak. Emekli maaşı 3 bin 500 lira olan bir işçi emeklisi 4 bin 391 lira alacak.

İÇKİ VE SİGARADAN ALINAN VERGİLER ARTTI

İÇKİ ve sigara üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yüzde 47.3 oranında artırıldı. Buna göre 2,3933 olan biradan alınan ÖTV tutarı 3.5277 liraya, köpüklü şaraptan alınan ÖTV tutarı 79.5059 liradan 117.1916’ya, votka ve rakıdan alınan ÖTV de 326.9929 liradan 481.9875 liraya çıkarıldı. Daha önce 100 litrelik rakıdan alınan ÖTV tutarı 147.14 liradan 216.89 liraya çıkmış oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı rakının litresi üzerinden alınan ÖTV’yi açıklıyor. Rakının alkol derecesi alınacak vergiyi belirliyor. Yüzde 45 alkol derecesi olan rakıdan alınan ÖTV böylece 147.14 liradan 216.89 liraya çıkmış olacak. 70’lik rakı üzerinden alınan ÖTV ise 103 liradan 151.8 liraya yükselecek. Sadece ÖTV artışı nedeniyle 100 litrelik rakının fiyatı 69.75 lira artacak. Sigara üzerinden alınan maktu vergiler de artırıldı. Asgari maktu vergi 0.4883 liradan 0.7197 liraya, paket başına alınan maktu vergi ise 0.4851 liradan 0.7150 liraya çıkarıldı. Asgari maktu vergi paketteki bir dal sigara üzerinden alınıyor. Artışla paketteki asgari maktu 9.76 liradan 14.39 liraya yükselmiş oldu. Asgari maktunun artırılmasıyla vergi nedeniyle en düşük fiyat 15.50 liradan 22.85’e yükseldi.

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