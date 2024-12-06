Zamlar enflasyonun altında kalmayacak

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Edinilen bilgilere göre, toplantıda bazı vekiller, hayat pahalılığıyla ilgili önümüzdeki dönemde hangi adımların atılacağını dile getirdi. Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizen Bakan Işıkhan, özellikle asgari ücret ve memur maaşlarının çok gerisinde kalan emekli maaşlarıyla ilgili bir çalışma hazırlığında olduklarını kaydetti. Işıkhan asgari ücrete yapılacak zamla ilgili şunları aktardı: “Şimdiden oran vermek doğru olmaz. Komisyon karar verecek... Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek.”