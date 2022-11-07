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Yurtdışından telefon sınırına yabancılar da uymak zorunda

07.11.2022 - 10:09 | Son Güncelleme :
Yurtdışından telefon sınırına yabancılar da uymak zorunda | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı, yolcuların yurtdışından 3 yılda 1’den fazla vergiden muaf cep telefonu getirmesinin önlenmesine ilişkin uygulamaya ülke vatandaşı olmayanların da tabi olduğunu duyurdu.

Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yurtdışından gelen yolcuların kişisel cep telefonlarının haricinde yurda 3 yılda 1 adet cep telefonu getirme hakkının denetlenmesine ilişkin işbirliği yaptı. BTK’nın aktardığı veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde, ülkeye girişte yapılan kontrol ve denetim işlemlerinin etkinliği arttırıldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; 1 Kasım'dan itibaren hayata geçirilen uygulama kapsamında, gümrük kapısında görevli personel tarafından, yolcuya ait kişisel kullanımdaki cep telefonu haricinde kalan cep telefonunun muafiyet kapsamında olup olmadığı kontrol ediliyor. 3 yılda 1’den fazla vergiden muaf cep telefonu kuralı yabancılar için de uygulanıyor. Bu arada, cep telefonu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yıllık ortalama 30- 35 bin kaçak cep telefonu ele geçirilirken, yolcu beraberi muafiyet fazlası veya kaçak yollarla beyan harici olarak ülkeye getirilen toplam cep telefonu sayısı henüz net olarak bilinmiyor. Akıllı telefonlara uygulanan vergi nedeniyle yurtdışından getirilen telefon sayısı artmıştı. Bu kapsamda, yurtdışından gelen yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısının takip edilmesi ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda 1’den fazla telefon getirmesinin önlenmesine yönelik düzenleme 1 Kasım’dan itibaren geçerli olmuştu. Ticaret Bakanlığı, “Yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin (üç takvim yılında 1 adet) teknik takibini mümkün kılmak için, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek” açıklamasında bulunmuştu.


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