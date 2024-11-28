Yurtdışından alışverişte şartlar değişiyor... Kargo dahil 30 Euro

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Bu düzenlemeye göre, yurtdışından posta veya hızlı kargo ile gelecek ürünlerin alışveriş limiti 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülürken, Avrupa Birliği’nden (AB) gelen kargolarda vergi yüzde 18’den yüzde 30’a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi yüzde 30’dan yüzde 60’a kadar çıkarılmıştı. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil ediliyor.

30 GÜN SONRA BAŞLAYACAK

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, yurtdışından sipariş edilen ürünlerin fiyatına kargo masrafları da dahil oldu. Toplamda bedel 30 Euro’yu aşarsa gümrük işlemleri için gümrük müşavirliği hizmeti alınması gerekecek. Örnek vermek gerekirse, yurt dışından bir e-ticaret sitesi üzerinden 29 Euro’ya alınan bir ürünün, Türkiye’ye gelmesi için ödenecek 2 Euro’luk kargo bedeliyle toplam maliyeti 31 Euro oluyor. Böylece ürünün fiyatı yeni düzenlemeyle birlikte 30 Euro alışveriş limitini aştığından gümrük müşavirliği hizmetine tabi oluyor. Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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LİMİT AŞILIRSA NE OLUR

BRÜT 30 kilograma kadar ve bedeli 30 ila bin 500 Euro arasında kişisel kullanım için gelen, ticari miktar ve mahiyette olmayan eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılması gerekiyor. Posta idaresi ile Ticaret Bakanlığı’nda belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabiliyor. Yetkiyi kullanacak olan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırıyor. Ticaret Bakanlığı, ihracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı on katına kadar artırmaya yetkili durumda. 30 kilogram sınırını geçen ürünleriçin ek olarak yüzde 48 gümrük vergisi de uygulanıyor.