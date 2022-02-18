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Yurtdışındaki Türkler için ‘YUVAM’ hesabı

18.02.2022 - 09:37 | Son Güncelleme :
Yurtdışındaki Türkler için ‘YUVAM’ hesabı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından başlatılan, döviz tevdiat hesaplarının TL’ye dönüşümünü desteklemeye yönelik uygulamalar kapsamında Halkbank, bu kez yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına hitap eden yeni mevduat ürününü hayata geçirdi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Halkbank, yurtdışında yaşayan vatandaşların tasarruflarının Türkiye’de değerlendirilmesini teşvik etme hedefiyle kısaca YUVAM olarak tanımlanan ‘Yurt dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Hesabı’nı uygulamaya aldı. YUVAM hesabı, kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri kazanma fırsatı sunan ve mevduat sahibinin kazanımlarını koruyan avantajlı bir Türk lirası hesap türü olarak öne çıkıyor. Yurtdışında oturma veya çalışma izni bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurtdışı adresi kayıtlı olan 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Mavi Kart sahibi müşteriler bu hizmetten yararlanabiliyor.

HESAP NASIL AÇILACAK

Ülke dışındaki Türk vatandaşlarının, yurtdışı bankalardaki hesaplarından Halkbank’a transfer edilecek Euro, dolar ve sterlin cinsinden para birimlerindeki birikimleri, işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek YUVAM hesabı açılabilecek. Hesap açılışı, üst veya alt limit olmaksızın Halkbank şubelerinin yanı sıra internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarından da gerçekleştirilebilecek.

Hesaplar; 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olmak üzere 4 farklı vade seçeneği ile açılabilirken, faiz oranı Merkez Bankası’nın Politika Faiz Oranı doğrultusunda uygulanacak. Stopaj oranının sıfır olarak belirlendiği YUVAM hesabına vade sonunda ise güncel döviz tutarları üzerinden vade gruplarına göre Merkez Bankası’nın ilave getiri tutarı eklenecek. Türk lirasının gücüne güç katmaya yönelik uygulamaları, kamu bankası olmanın sorumluluğuyla süratle hayata geçirdiklerini ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile Dövizden ve Altından Dönüşümlü Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ürünleriyle Bankamız, vatandaşların tasarruflarını kur kaynaklı değer artışları doğrultusunda koruyacak çok ciddi bir güvence sistemi sunmuştur. YUVAM hesaplarıyla yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız da artık bu yeni mevduat ürünlerimizin avantajlarından faydalanabilmektedir. Yeni mevduat ürünleri, tasarruf sahiplerine önemli fırsatlar sunduğu gibi ekonomimize, ülkemizin üretimine, TL birikimlerinin gelişmesine ve milli paramızın değer kazanmasına da güçlü katkı sağlayacaktır” diye konuştu.


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