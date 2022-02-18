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Konut fiyatında rekor artış

18.02.2022 - 09:49 | Son Güncelleme :
Konut fiyatında rekor artış | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; konut fiyatlarındaki artış aralık ayında yüzde 59.6 ile yeni bir rekora imza attı. Konut fiyatlarında reel artış yüzde 17.9 olarak açıklanırken, Türkiye genelinde yeni konut fiyat artışı da yüzde 66.6 oldu.

TCMB’nin endeksine göre İstanbul’da konut fiyatları aralıkta yüzde 63 arttı. Ankara’da artış yüzde 55.7 olurken, İzmir’de ise yüzde 58.3 olarak gerçekleşti. Yeni konutlarda ise fiyat artışı İstanbul’da yüzde 71.6, Ankara’da yüzde 65.8, İzmir’de ise yüzde 62.4 olarak ölçüldü. Metrekare fiyatlarına bakıldığında İstanbul’da ilk kez 10 bin TL barajının aşılması dikkat çekti. Ankara’da metrekare fiyatı 4 bin 562 TL, İzmir’de ise 7 bin 497 TL oldu.


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