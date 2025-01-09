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Yurt dışında yerleşikleri hisse senedi aldı

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#Yurt Dışı#Big Para#Stok
Yurt dışında yerleşikleri hisse senedi aldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 15:11

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 42,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Ocak haftasında net 42,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 187,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 3,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Aralık itibarıyla 33 milyar 843,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Ocak haftasında 34 milyar 1,4 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 17 milyar 469,8 milyon dolardan 17 milyar 908,8 milyon dolara yükselirken, ÖST stokları 365,3 milyon dolardan 361,8 milyon dolara düştü.

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#Yurt Dışı#Big Para#Stok

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