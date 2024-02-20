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Yurt dışı üretici fiyatları ocakta arttı

20.02.2024 - 11:27 | Son Güncelleme :
Yurt dışı üretici fiyatları ocakta arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ihracat amaçlı faaliyet yürüten yurt dışı üretici fiyatlarının ocakta aylık yüzde 4,57, yıllık yüzde 59,27 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2024 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,27 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,72 arttı.

Sanayinin iki sektöründe yurt dışı üretici fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,76, imalatta yüzde 59,24 arttı. Ana sanayi gruplarında ara mallarında yüzde 51,36, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 65,98, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 65,37, enerjide yüzde 47,22, sermaye mallarında yüzde 69,03 fiyat artışı gerçekleşti.

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Sanayinin iki sektöründe üretici fiyatları, bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,07, imalatta yüzde 4,60 arttı. Ana sanayi gruplarında ara mallarında yüzde 3,32, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 6,03, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,63, enerjide yüzde 4,52, sermaye mallarında yüzde 5,84 fiyat artışı gerçekleşti.


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