Çin'den konut piyasasını kurtarmak için önemli hamle | Ekonomi Haberleri

Konut piyasasını derinleşen bir krizden kurtarmaya ve ülke ekonomisinde zayıflayan büyümeyi artırmaya çalışan Çin merkez bankası önemli bir adım attı. Banka, ipotekli konut kredilerini fiyatlamak için kullanılan önemli bir gösterge olan borç verme faiz oranını düşürdü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



Çin, emlak sektöründeki kriz, artan genç işsizliği ve Çin mallarına olan talebin düşmesi gibi sorunlarla mücadele ederken ekonomisini büyütmekte zorlanıyor. Bu zorluklarla mücadele eden Çin Merkez Bankası, Haziran ayından bu yana ilk kez beş yıllık kredi faiz oranının (LPR) yüzde 4,2'den yüzde 3,95'e düşürüldüğünü duyurdu. Kurumsal krediler için gösterge niteliğindeki bir yıllık LPR değişmeyerek yüzde 3,45 seviyesinde kaldı. Bir yıllık faiz oranı en son Ağustos ayında düşürülürken, beş yıllık LPR daha önce Haziran ayında düşürülmüştü.

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Uzmanlar bu hamlelerin amacını ticari bankaları daha fazla ve daha avantajlı oranlarla kredi vermeye teşvik etmek olarak açılıyor.

Geçen yıl Çin, 1990'dan bu yana en kötü yıllık büyüme oranlarından birini kaydetti. Bu durum, şiddetli Kovid kısıtlamalarının sona ermesinin ardından hızlı bir ekonomik toparlanma umutlarını zayıflattı.

Ocak ayında tüketici fiyatları 14 yılı aşkın süredir en hızlı düşüşünü gerçekleştirerek, hükümet üzerinde yıpranmış ekonomiyi canlandırmak için daha agresif hamleler yapması yönünde baskı oluşturdu.

KONUT KRİZİ

Ülkedeki sıkıntıların merkezinde, uzun süredir GSYİH'nın dörtte birinden fazlasını temsil eden gayrimenkulde yaşanan benzeri görülmemiş bir kriz var. Evergrande ve Country Garden gibi büyük firmalardaki mali sıkıntılar, tamamlanmamış konut projelerinin ve düşen fiyatların olduğu bir ortamda alıcıların güvensizliğini artırdı.

Gayrimenkul, yıllarca birçok Çinli tarafından tasarrufları biriktirmek için güvenli bir yer olarak görüldü. Ancak fiyat düşüşleri yatırımcıları sert bir şekilde etkiledi. Pekin'in sektöre yönelik destek tedbirlerinin ise şu ana kadar çok az etkisi oldu.

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Öte yandan uzzmanlar Salı günkü hamlelerin Çin'in karşı karşıya olduğu deflasyon sorununu çözmek için doğru yönde atılmış bir başka adım olabileceğini söyledi.

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