Yıllık enflasyon yüzde 44.38... 2024 enflasyonu piyasa beklentilerinin altında geldi

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2024’te yıllık enflasyon, Merkez Bankası’nın kasım ayındaki tahmine yakın oranda, yüzde 44.38 olarak gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonu ise beklentilerin altında kalarak yüzde 1.03 oldu. Bu oran, mayıs 2023’ten bu yana en düşük enflasyonu işaret etti. Üretici enflasyonuna bakıldığında aralıkta aylık yüzde 0.40, yıllık bazda yüzde 28.52’lik artış oldu. Kira artış oranı ise yüzde 58.51 olarak kaydedildi.

YILLIKTA İLK SIRADA EĞİTİM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aralık ayında ana harcama grupları içinde en yüksek artış yüzde 2.78 ile ev eşyasında oldu. Haberleşme grubu yüzde 1.82 artarken, konut grubundaki artış yüzde 1.71’de kaldı. Lokanta ve oteller grubundaki aylık yüzde 1.35, gıda grubunda ise yüzde 1.29’luk artış kaydedildi.

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Aralık ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan grup ise yüzde 0.67 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bu grubu yüzde 0.42’lik düşüşle ulaştırma izledi.

Yıllık bazda enflasyona bakıldığında ise yüzde 91.64’lük oranla eğitim grubu, en yüksek artışın yaşandığı kalem oldu. Konut grubundaki yıllık artış yüzde 69.03 olurken, lokanta ve oteller grubunda yüzde 57.13, gıda grubunda ise yüzde 43.58 artış gerçekleşti.

ARALIĞIN ZAM ŞAMPİYONU YUMURTA

Aralık ayında en yüksek artış yüzde 12.17 ile yumurtada kaydedildi. Yüzde 9.88 ile ikinci sırada kahvaltılık tahıl ürünleri gelirken, yüzde 9.33 ile patates üçüncü sırada yer aldı. Taze balıktaki artış yüzde 8.33, margarindeki artış ise yüzde 7.84 oldu.

Sanayinin dört sektörünün Aralık 2024’teki yıllık bazda değişimleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 36.17 ile en yüksek artışın yaşandığı grup oldu. İmalat yüzde 30.02, su temini yüzde 34.48, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı yüzde 11.21 oranlarında artış yaşadı.

SANAYİDE MADENCİLİK ÖNDE

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0.63, imalatta yüzde 1, su temininde yüzde 1.57 artış yaşanırken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 5.84 oranında azalma kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde ara malında yüzde 2701, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 35.69, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 39.26, enerjide yüzde 11.92, sermaye mallarında yüzde 29.21 artış gerçekleşti.

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Yıllık Yİ-ÜFE’ye göre 12 alt sektör daha düşük, 17 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aralık 2024 itibarıyla yıllık bazda içecekler yüzde 61.18, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 47.85, metal cevherleri 46.77, tütün ürünleri 46.37, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 42.46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

‘TEMEL AMACIMIZ SOSYAL REFAHI SAĞLAMAK’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Programımıza duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz” dedi. Yılmaz, sosyal medya hesabından enflasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Geriye dönük fiyatlamanın yüksek olduğu hizmet enflasyonundaki iyileşme son çeyrekte belirginleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimindeki düşüş aralık ayında sürmüştür” dedi.

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Yılmaz şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikalarla enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyi hızlandırarak, dezenflasyon sürecini daha da güçlendireceğiz. Toplumsal refahı ilerletmek, ekonomide öngörülebilirliği artırmak, kaynakların daha adil ve etkin dağılımını gerçekleştirmek için uyguladığımız ekonomi programımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Cevdet Yılmaz, 2024 yılı dış ticaret verilerine ilişkin de, “Zayıf dış talep koşullarına rağmen yüzde 2.5 oranında artan ihracatımız, 2024’te 262 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. İthalatımız 344 milyar dolar gerçekleşerek OVP öngörümüzden daha iyi bir performans göstermiştir. Önümüzdeki dönemde ülkemizin uluslararası ticaret sahnesinde daha da güçlenmesini sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.