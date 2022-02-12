Yılın havalimanı yeniden İstanbul | Ekonomi Haberleri

İstanbul Havalimanı, dünya havacılık sektörünün prestijli yayınları arasında gösterilen ‘Air Transport Awards’ ödüllerinde, 2021 yılının ardından bu yıl da 'Yılın Havalimanı' seçilerek, ikinci kez ödüle layık görüldü.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Ödülü alan İGA CEO’su Kadri Samsunlu, “Bu değerli ödüle, dünyadaki pek çok havalimanını geride bırakarak ikinci defa kazanmamız İstanbul Havalimanı’nın ne denli doğru bir proje olduğunun en büyük kanıtı” diye konuştu. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’dan yapılan açıklamada da, havacılık otoritelerinden görüş alınarak gerçekleştirilen oylamaya 4 binden fazla okuyucu ve havacılık sektörünün önde gelen yöneticilerinin katıldığı belirtilirken, kazananların oylama sonucu belirlendiği vurgulandı. Bu yıl Yunanistan’da gerçekleştirilen törende İstanbul Havalimanı adına yer alan İGA CEO’su Kadri Samsunlu'nun ödülü aldığı belirtildi. Açıklamada, Kadri Samsunlu'nun değerlendirmelerine de yer verildi. Samsunlu, “Genç bir kurum olmamıza karşın, çevik yapımız, teknolojik gelişmelere uygun altyapımız ve havacılık sektörüne yön veren çalışmalarımızla dünyanın en dirençli havalimanı konumuna yükselmeyi başardık. Bu değerli ödüle, dünyadaki pek çok havalimanını geride bırakarak ikinci defa kazanmamız İstanbul Havalimanı'nın ne denli doğru bir proje olduğunun en büyük kanıtı” dedi.