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Gübre fiyatlarına yüzde 30 indirim

12.02.2022 - 09:41
Gübre fiyatlarına yüzde 30 indirim | Ekonomi Haberleri

Gübre fiyatlarında 14 Şubat 2022 itibariyle yüzde 30’a varan indirimler uygulanacağı açıklandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü’nce, “14 Şubat 2022 tarihi itibariyle kimyevi gübrelerde yüzde 30’a varan indirimler yapılmış olup, ÜRE gübresi 9 bin 200 TL, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 TL ve çay gübresi ise 7 bin 500 TL’den satılacaktır” açıklaması yapıldı. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin üreticilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarını zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda karşılamaya ve ülke tarımını desteklemeye devam ettiği belirtildi. Tarımsal üretimin devamlılığı açısından verimliliğin en önemli konulardan biri olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kalitenin sürekliliğini sağlamak büyük önem taşımaktadır. Başta kimyevi gübre olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışlarından olumsuz etkilenen üreticilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla üretimi kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmaktadır. Bu kapsamda, 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla kimyevi gübrelerde yüzde 30’a varan indirimler yapılmış olup, ÜRE gübresi 9 bin 200 TL, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 TL ve çay gübresi ise 7 bin 500 TL’den satılacaktır. Sürdürülebilir tarımsal üretim için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde üreticimizin yanında yer almaya devam edeceğiz.”


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