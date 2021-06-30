Yeşil ve dijital gelecek | Ekonomi Haberleri

Sürdürülebilirlik konusunda ciddi adımlar attığını açıklayan Borusan Limanı, Avrupa Yeşil Mutabakatı gerekliliklerine uyumlu ve çevre odaklı iş yapış modeli ile dizel yakıt kullanımı yerine elektrik dönüşümleri gerçekleştirdiğini bildirdi. Ayrıca enerji tüketimini azaltmak için de çevreci makineleri operasyona dahil ederek karbon salınımı azalttığını açıkladı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Borusan Limanı, genel kargo, konteyner ve araç olmak üzere üç farklı faaliyet alanında önemli pazar payları ile aynı anda hizmet verebilen Türkiye’deki tek liman konumunda olduğunu bildirdi. Borusan Liman tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2020 faaliyet döneminde genel kargoda 2.9 milyon ton, konteynerde 176 bin TEU, araç faaliyet alanında ise 218 bin araç elleçlendi. Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ADIMLARI

“Türkiye’nin ilk yeşil limanlardan biri olan Borusan Limanı, faaliyetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği uygulamalarla sürdürülebilirlik konusunda adımlar atıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nden “Erişebilir ve Temiz Enerji” anlayışını ana tema olarak belirleyen Borusan Limanı benimsemiş olduğu sürdürülebilirlik anlayışı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gerekliliklerine uyumlu ve çevre odaklı iş yapış modeli ile dizel yakıt kullanımı yerine elektrik dönüşümleri gerçekleştiriyor.

Bu yıl pilot uygulamasını devreye aldığı güneş enerji panelleri ile yenilenebilir enerji kaynakları kullanan Borusan Limanı, enerji tüketimini azaltmak için de bünyesindeki eski teknoloji makineler yerine daha az enerji tüketen çevreci makineleri operasyona dahil ederek karbon salınımı azaltıyor. Borusan Limanı’ndaki atıkların geri kazanımı ile yılda 10 binin üzerinde ağaç kesilmekten kurtarılıyor.”

Borusan Limanı, dijital çözümleriyle operasyonel süreçlerde yalınlaşarak verimlilik sağlamanın yanı sıra web portalı, mobil uygulama çözümleri ve entegrasyon kabiliyeti ile müşterilerine fayda sağlayacak platformlar oluşturduğunu belirtirken yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

LİMANCILIKTA DÖNÜŞÜM

“Tüm operasyonel akışların otomatik iş emirleri ile gerçekleştiği Borusan Limanı’nda devreye alınan optimizasyon modülleri, iş gücü yoğun alanlardaki akıllı otomasyonlar, üç boyutlu stok takip sistemleri ile kaynakların etkin olarak kullanılması sağlarken tamamladığı teknoloji ve altyapı yenilemeleri ile dijitalleşme inisiyatifine katkı sağlayacak yatırımları devreye alıyor.”

GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI

Borusan Limanı, hayata geçirdiği IoT teknolojileri ile süreçlerinde verimlilik sağlarken çalışma ortamı güvenliğini üst seviyeye taşıdığını açıkladı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi, “Dijitalleşme yolculuğunda önemli yere sahip olan ve mayıs ayının başında devreye alınan “Borusan Port SafeCard” ile liman operasyonları esnasında çalışanların ve ekipmanların birbirlerine yaklaşabilecekleri maksimum mesafeler tanımlanarak limitlerin aşılması durumunda sistem sesli olarak ve titreşim yolu ile uyarı veriyor, tanımlanmış ve riskli bölgelere sadece yetkili personellerin girişleri sağlanıyor. Aynı zamanda çalışanların hareketsiz kalması, düşmesi gibi acil durumlarda kontrol noktalarına uyarıların anlık olarak iletilmesi sağlanarak oluşabilecek acil durumlarda müdahale süresinin minimuma indirilmesi hedefleniyor.”

Etiketler