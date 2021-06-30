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Taşımacılıkta yenilikçi çözüm

30.06.2021 - 08:30
Taşımacılıkta yenilikçi çözüm | Ekonomi Haberleri

Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusay, ağır ticari vasıtalar ve dorselerin (treyler) aktif ağırlıklarını dijital olarak ölçen ürünü portföyüne dahil ettiklerini duyurdu. Ulusay, sistemin özellikle verimlilik noktasında çok önemli katkılar sağladığını söyledi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Aktaş Holding, yeni inovatif ürün yatırımları kapsamında ağır ticari vasıtalar ve dorselerin (treyler) aktif ağırlıklarını dijital olarak ölçen ürünü portföyüne dahil ettiğini duyurdu. Buna göre Amerikan Right Weigh firmasıyla sağladığı stratejik ortaklık ile Bursa’daki tesislerinde tonaj tartım cihazının üretimine başladı. Ticari yüklerin taşındığı araçlara montajı kolaylıkla uygulanan ve aracın aktif aks ağırlığın ölçülmesine imkân tanıyan bu yeni sistem; verimli yüklemenin ve aks ağırlıklarının izlenmesini sağlarken, araç içinde ve mobil uygulama ile ağırlıkların filo merkezlerinden aktif olarak takip edilmesi, kapasite aşımının ve fazla kullanım kaynaklı cezaların önlenmesi gibi pek çok verimlilik arttırıcı çözüm sunuyor.

UZAKTAN ERİŞİM

Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusay, “Araç üstü dijital ağırlık ölçüm cihazı, hava süspansiyonlu araçların üzerine entegre edilebilen tartım sistemidir. Hava süspansiyon donanımı üzerine basit ve kolaylıkla takılabilen sensör sistemi ve sürücü kabini içine monte edilen gösterge ile aracın ağırlığını uzaktan erişimle her yerde izlemek mümkün hale geliyor. Bu da verimli yüklemenin sağlanması, aks ağırlıklarının izlenmesi, uluslararası alanda yük taşıyan araçların kapasite sınırını aşmalardan kaynaklanan cezaların önlenmesi, zaman ve enerji tasarrufu sağlanması, ağırlık kontrolü için kantarda zaman kaybını önleyerek, fiş maliyetinin azaltılması, filo sahipleri için etik dışı davranış tespitinin sağlanması, bildirimsiz yük taşıma ve yük çalınmasının önüne geçilmesi, rota dışı sürücü kaynaklı gelir kaybının engellenmesi gibi pek çok konuda filo yönetimlerine, ticari taşımacılık endüstrisine ve diğer sektör temsilcilerine önemli avantajlar sağlıyor” dedi.

ENTEGRE ÇALIŞMA

“Araç takip sistemleriyle ile entegre çalışabilen bu sistem sayesinde, tüm veriler filo yönetiminde saklanıyor ve takip edilebiliyor” diyen Ulusay, “Üretkenliği, kârlılığı ve güvenliği destekleyen bu sistem, malın yüklenme veya boşaltılma esnasında bir tartı aleti kullanma ihtiyacını ortadan kaldırdığı için başta filo yönetimleri olmak üzere tüm kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor” şeklinde konuştu.

VERİMLİLİK İÇİN AKILLI TEKNOLOJİ

Ticari araçlarda aktif aks ağırlıklarını ölçebilen yeni ürünün, fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu IOT (Internet of Things) konuşabilen cihazlar üzerine sektöre çok önemli katkı sağlayacağına inandığını aktaran Ulusay, IOT teknolojisinin GSM hatları üzerinden sağladığı veri akışı ile otonom araç teknolojisine ilk adım olduğunu da sözlerine ekledi. Ulusay, ağırlık verilerin sürekli olarak saklandığı bu sistemde filoların bu verileri kullanarak, rotaların düzenlenmesini sağlayabildiğini ve yükleme verimliliklerini arttırabildiğini kaydetti.


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