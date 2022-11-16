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Yeşil ekonomiye finansman hamlesi

16.11.2022 - 10:02 | Son Güncelleme :
Yeşil ekonomiye finansman hamlesi | Ekonomi Haberleri

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye genelinde yeşil teknoloji ve yatırımların hayata geçirilmesi amacıyla, donör kuruluşlarla birlikte 521,5 milyon Euro tutarında finansman ile Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı’nı (GEFF) başlattı.

Hürriyet gazetesinden Özge Esen'in haberine göre; GEFF Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yeşil teknolojileri ve yatırımları Türkiye genelinde hayata geçirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Nisan 2022’de başlatıldı. GEFF Türkiye kapsamında, EBRD’nin 500 milyon Euro’luk fonu, Temiz Teknoloji Fonu’nun 21,5 milyon Euro’luk imtiyazlı finansmanıyla birlikte, GEFF Türkiye anlaşmalı banka ve leasing şirketleri aracılığıyla yeşil projeler için kullanılacak. Bu finansmanla Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçişine ve 2053 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net sıfır hedeflerine ulaşması hedefleniyor.

GEFF Türkiye, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, su verimliliği, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir toprak yönetimi gibi alanlarda yeşil teknolojileri ve projeleri finanse ederek Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçişini destekleyecek. Ayrıca GEFF Türkiye, kadın ve erkeklerin finansman imkânlarına eşit olarak erişebilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. EBRD Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige, “EBRD’de Paris Anlaşması’yla uyumlu bir şekilde hareket etmeliyiz. Öte yandan cinsiyet eşitliliğini öne sürerken bu geçişi net sıfıra doğru hızlandırmak adına birlikte çalışmamız gerekiyor. Türkiye’nin 2053 hedeflerine doğru adımlar attığını görüyoruz. Avrupa’daki ihracatların yarısından fazlası yeni standartların ortaya çıkacağını gösteriyor. Herkes yeşil teknolojilere doğru ilerliyor. Türkiye’nin 2053’e doğru taahhütleri var. Bundan birkaç sene sonra 2053 hedeflerini daha rahat konuşacağız” ifadelerini kullandı.


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