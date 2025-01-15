Yeşil dönüşüme 5 milyar Euro kaynak

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Kacır, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımından taviz vermeden, ülkenin sanayileşme ve kalkınmasını esas alan bir ekonomik modeli 22 yıldır Türkiye’de uyguladıklarını söyledi. Dünya Bankası işbirliğiyle Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi aracılığıyla kamu kurumlarını, uluslararası finans kuruluşlarını, bankaları ve sanayi paydaşlarını bir araya getirdiklerini anlatan Kacır, öncelikli dört sektörde karbonsuzlaşmayı sağlayacak yatırımlara 2030’a kadar 5 milyar Euro finansman sağlayacakları ifade etti.

250 MİLYON EURO FİNANSMAN TEMİNİ

“Dünya Bankası işbirliğiyle iki önemli programı devreye aldık” diyen Kacır, şöyle devam etti: “Dünya Bankası finansmanlı, Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında yeşil dönüşüm projeleri için OSB’lerimize 250 milyon Euro’luk finansman temin ettik. Sürdürdüğümüz proje kapsamında bu yıl OSB’lerimizin 6 milyar 300 milyon liralık atık su arıtma tesisi, yenilenebilir enerji gibi yeşil altyapı faaliyetlerini destekleyeceğiz. Dünya Bankası işbirliğinde yürüttüğümüz 450 milyon dolar bütçeye sahip diğer bir program olan ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ ile sanayimizin yeşil dönüşümde teknoloji ve kapasite geliştirme sürecini hızlandıracak adımlar atıyoruz.”

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Son 10 yılda yenilenebilir enerji kapasitesini 2 katına çıkardıklarını belirten Murat Kurum ise, “Önümüzdeki 10 yıl içerisinde hem güneş hem rüzgar enerjisi kapasitemizi 4 katına yükselteceğiz” dedi.

Marmara’da yaşanan müsilaj süreciyle ilgili belediyelere çağrı yapan Kurum, şunları kaydetti:

“Lütfen artık hep birlikte imzaladığımız Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı’na sadık olun, millete verdiğiniz sözleri tutun. İnanın belediyelerimize hiçbir ayrım yapmadan yardım ediyoruz. Bugün Bakanlığımızda belediyelerin, ister partimizin isterse muhalefet partilerinin, bekleyen tek bir konuları bile kalmadı. Artık görev belediyelerde. Şunu asla ve asla unutmasınlar, siyasette ve belediyecilikte millete hizmet etmeden teveccüh bekleme, eser vermeden destek bekleme devri artık sona ermiştir. Herkes ne söz verdiyse yapmalıdır.”