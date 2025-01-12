Yerli ve milli NAVTEX hazır... Bakan Uraloğlu: Kritik bilgileri denizcilere iletiyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Deniz Haberleşme Sistemlerinin Modernizasyonu Projesi kapsamında Aselsan tarafından yerli ve millî olarak geliştirilen NAVTEX’i (Navigational Telex) devreye aldıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, sistemin denizcilik alanında güvenlik, seyir ve hava durumu ile ilgili kritik bilgilerin denizcilere iletilmesini sağlayan otomatik bir mesajlaşma sistemi olduğunu bildirdi.



Bakan Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 2023-2025 dönemi yatırım programı kapsamında başlatılan Deniz Haberleşme Sistemlerinin Modernizasyonu Projesi’nin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırım Programı'na dahil edildiğini ve projenin, ASELSAN ile imzalanan sözleşme doğrultusunda iki faz olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

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Projenin ilk fazı olan Operasyon Merkezi ve Navtex istasyonlarının kurulumunun 2023 yılı mayıs ayında başladığını anımsatan Bakan Uraloğlu, “2024 yılı sonunda ise projenin geçici kabul testleri başarıyla tamamlandı ve 2025 yılı itibariyle, yeni sistem üzerinden NAVTEX mesajları yayınlanmaya başladı. Proje, deniz haberleşmesinin güvenliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflerken denizcilik sektörü için de önemli bir adım oldu.” dedi.

Uraloğlu ayrıca 2025 yılı sonunda tamamlanacak 2. fazda ise VHF, MF ve HF İstasyonlarının modernizasyonunun gerçekleştirileceğini bildirdi.



“STANDARTLARA UYGUN OLARAK ULUSLARARASI VE ULUSAL FREKANS BANDINDA METİN MESAJLARI GÖNDERİLEBİLİYOR”



NAVTEX’in, denizcilik alanında güvenlik, seyir ve hava durumu ile ilgili kritik bilgilerin denizcilere iletilmesini sağlayan otomatik bir mesajlaşma sistemi olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “NAVTEX, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak uluslararası 518 kHz ve ulusal 490 kHz frekans bandında, metin mesajları gönderebilmektedir. Sistem denizcilerin güvenli seyir yapabilmesi için önemli bilgilere erişim sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

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