Yerli girişim Martı New York’a uçuyor | Ekonomi Haberleri

Yerli mobilite platformu Martı, 2022’nin dördüncü çeyreğinde New York Borsası’na (NYSE) açılmayı planlıyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında, konuyla ilgili detayları anlatan şirket kurucusu Oğuz Alper Öktem, “Türk bayrağını New York Borsası'nda dalgalandıracak olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ağır sorumluluğunu da hissediyoruz o yüzden harıl harıl çalışıyoruz.

Martı’nın şirket değerinin 532 milyon dolar olmasını, brüt 280 milyon dolara kadar kaynağın da bilançomuza girmesini bekliyoruz” diye konuştu. 2022’yi 23 milyon dolar ciroyla kapatmayı hedeflediklerini belirten Öktem, “Halka açılarak filomuzu büyütmek, çevreci, erişilebilir ve paylaşımlı ulaşımı daha fazla insana götürmek istiyoruz" dedi.

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