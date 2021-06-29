Yenilenebilir enerji kullanımı tescillendi | Ekonomi Haberleri

Zorlu Center, Zorlu Grubu şirketlerinden Zorlu Enerji ile yaptığı iş birliği ile kullandığı enerjiyi Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası(I-REC) ile belgelendirdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Zorlu Center, alışveriş merkezi için aldığı bu sertifikayla Zorlu Enerji’nin Alaşehir I Jeotermal Santrali’nde ürettiği yeşil enerjiyi kullandığını belgelendirerek sürdürülebilir bir yaşam için yenilebilir enerji üretimi ve kullanımını teşvik ediyor. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Sürdürülebilir bir yaşam için yenileyici iş modelleri geliştiren Zorlu Center, özellikle akıllı yönetim sistemleriyle elektrikli taksiden elektrikli araç şarj ünitelerine kadar uzanan birçok uygulamasıyla yaşamı kolaylaştırırken çevresel etkisini azaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda Zorlu Center’da bulunan Zorlu Enerji’nin yeni nesil enerji markası ZES’e ait elektrikli araç şarj istasyonları da elektrikli otomobillere sağladığı elektriğin, temiz enerjiden elde edildiğini Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendiriyor. Zorlu Center sürdürülebilirlik odaklı bu yaklaşımı doğrultusunda aldığı Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası(I-REC) ile tamamen gönüllük esasıyla yüzde yüz yenilebilir enerji kullanımına geçtiğini tescillemiş oldu. Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (RECs-Renewable Energy Certificates), üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak tüketicilere ulaşana kadar takip edilerek güvenilir bir piyasa oluşturulmasını hedefliyor.

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