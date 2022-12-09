Yeni yılda poşete zam yok | Ekonomi Haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün yapılan bütçe görüşmelerinde 2023 yılında da poşet fiyatının 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı.

Kurum yaptığı açıklamada, “Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz. Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıya, inşallah, Depozito Yönetim Sistemi’mizle de ulaşacağız” dedi. Kurum ayrıca sosyal konutta yeni etaplar başlatacaklarını, yeni sosyal konut müjdelerini ardı ardına vereceklerini, millete yeni yuvalar kuracakları sözünü milletin kürsüsünden ilan ettiğini duyurdu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şube sayısı 200 ve üzeri olan zincir marketlerin satış fiyatlarını TÜBİTAK’ın altyapısını kullanarak bakanlığa bildireceğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Avrupa ülkelerinin kış aylarını endişeyle beklerken, Türkiye’nin olumsuzluk yaşamamasını hedeflediklerini söyledi.

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