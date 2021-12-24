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Yeni mevduat sisteminin detayları: Alt ve üst limit olmayacak

24.12.2021 - 09:29 | Son Güncelleme :
Yeni mevduat sisteminin detayları: Alt ve üst limit olmayacak | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni mevduat sistemi ile ilgili yapılan açıklamada, mevduat faizi açıklanan politika faizinden 300 baz puan daha yüksek olabilecek ve birden fazla kez yararlanılabilecek. Açılan hesaplara ilişkin olarak herhangi bir alt/üst limit uygulaması olmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlara ve Katılma Hesapları'na ilişkin uygulama esaslarını açıkladı. Uygulamada mevduat faizi açıklanan politika faizinden 300 bp daha yüksek olabilecek ve birden fazla kez yararlanılabilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

1.    Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler (Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dâhil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek olup, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacaktır.

2.    "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplan" bankalar nezdinde bu nitelikte açılacak TL vadeli mevduat ve katılma hesapları şeklinde olacaktır.

3.    "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplan" 21.12.2021 tarihinden itibaren açılabilecektir.

4.    "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplan" 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı vadede olacaktır.

5.    Bankaların, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı"na uygulayacağı asgari faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacaktır. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 bp üstünde belirlenebilecektir. Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacaktır. Bu maddede belirlenen uygulama esası Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacaktır.

6.    Bu hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın saat 11 'de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacaktır.

7.    Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na iletilecektir. Hazine tarafından ödenecek kısım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacaktır.

8.    Vadeden önce hesabın kapatılması halinde;

a.    Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00'deTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda Hazine tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz.

b.    Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan düşük olması durumunda, hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Aradaki fark banka tarafından Hazineye aktarılmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilgili TL hesabına aktarılır.

9.    Yukarıdaki uygulama esaslarında değişiklik yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir."


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