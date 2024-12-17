×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Yeni bir banka kuruldu... Katılımevim Katılım Bankası'nı BDDK onayladı

Güncelleme Tarihi:

#BDDK#Banka#Kuruluş
Yeni bir banka kuruldu... Katılımevim Katılım Bankasını BDDK onayladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 06:54

BDDK, "Katılımevim Katılım Bankası AŞ" ünvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verdi.

Haberin Devamı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Katılımevim Katılım Bankası AŞ" ünvanlı bir katılım bankası kurulmasına onay verdi.

BDDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurucu ortaklar Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan ve Selay Turhan İnce tarafından Türkiye’de 10 milyar TL kuruluş sermayeli "Katılımevim Katılım Bankası AŞ" ünvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildi.

BDDK bir başka kararla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurucularda aranan şartları kaybettiği anlaşılan Saad Al-Janabi'nin kurucu ortağı olduğu AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ’nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BDDK#Banka#Kuruluş

BAKMADAN GEÇME!