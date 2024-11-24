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Yeni binalara ‘yeşil sertifika’ zorunluluğu yolda

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#Yeşil Sertifika#Zorunluluk#ÇEDBİK
Yeni binalara ‘yeşil sertifika’ zorunluluğu yolda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde yapılacak yeni kamu binalarında Yeşil Sertifika (YeS-TR) uygulamasının zorunlu hale getirileceğini belirtti.

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Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin (ÇEDBİK) düzenlediği Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi’ne katılan Banu Aslan bakanlığın sektöre yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Aslan, önlemler alarak dirençli binaların inşa edileceğini belirterek, “Bakanlık olarak ‘Yeşil Bina ve Yerleşme Sertifika’ sistemi olan YeS-TR’yi hazırladık. 2026’dan sonra inşa edilecek ve toplam alanı 10 bin metrekarenin üzerindeki yeni kamu binalarının YeS-TR sertifikasına sahip olması zorunlu hale getirilecek” dedi.  

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#Yeşil Sertifika#Zorunluluk#ÇEDBİK

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