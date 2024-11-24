Yeni binalara ‘yeşil sertifika’ zorunluluğu yolda

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Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin (ÇEDBİK) düzenlediği Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi’ne katılan Banu Aslan bakanlığın sektöre yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Aslan, önlemler alarak dirençli binaların inşa edileceğini belirterek, “Bakanlık olarak ‘Yeşil Bina ve Yerleşme Sertifika’ sistemi olan YeS-TR’yi hazırladık. 2026’dan sonra inşa edilecek ve toplam alanı 10 bin metrekarenin üzerindeki yeni kamu binalarının YeS-TR sertifikasına sahip olması zorunlu hale getirilecek” dedi.