Yemek kartı kullanımında değişiklik yok

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Danıştayın son kararıyla ayni yardım olan yemek kartlarından prim alınmasının önüne geçildiğini aktaran Piyade, “SGK, 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinin B bendine uygun olarak, ayni yardım kapsamında yönetmelik ve devamında genelge düzenleyerek yemek kartlarından prim alınmayacağını, ayni yardım olduğunu beyan etmiştir” ifadesini kullandı.

Piyade, şu bilgileri verdi: “SGK, yemek kartlarında çalışan ve işveren lehine 2022 öncesinde geçerli olan yemek kartlarını primden tamamen istisna eden uygulamaya geçti. 31 Aralık 2024’te yayımlanan genelgede açıkça ‘nakit veya nakit yerine geçecek şekilde’ ifadesiyle paranın ikamesi gibi tüm ödemelerde kullanılabilir olması, sınırlama olmaması, tüm banka poslarında ve tüm sektörlerde geçerli olması ifade edilmektedir. ”