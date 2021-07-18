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Yellen, regülatörlerle 'sabitkoinleri' görüşecek

18.07.2021 - 13:40
Yellen, regülatörlerle 'sabitkoinleri' görüşecek | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Yellen, sabitkoinlerin (stablecoin) finansal sistemdeki rolünü görüşmek üzere pazartesi günü regülatörlerle bir araya gelecek.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın sabitkoinlere ilişkin çalışmaları görüşmek üzere Finansal Piyasalar Çalışma Grubu (PWG), Para Birimi Denetleme Ofisi ile Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nu toplamayı planladığı duyuruldu. Açıklamada, söz konusu toplantının 19 Temmuz'da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Yellen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Regülatörleri bir araya getirmek, sabitkoinlerin kullanıcılar, piyasalar veya finansal sistem için oluşturabilecekleri riskleri azaltırken potansiyel faydalarını değerlendirmemizi sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Hazine Bakanı Yellen, dijital varlıklardaki hızlı büyüme ışığında, regülatörlerin sektörün düzenlenmesi konusunda iş birliği yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da çarşamba günü Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumunda, sabitkoinlerin finansal sistemin önemli bir parçası olmadan düzenleme yapılmasına ihtiyacı olduğunu belirtmişti.


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