OPEC+ grubu petrolde arz artışı için anlaştı | Emtia Haberleri

OPEC+ grubu petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişi kontrol altına almak için ağustos ayından itibaren petrol üretimini artırma kararı aldı.

OPEC+ grubu petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişi kontrol altına almak için ağustos ayından itibaren petrol üretimini artırma kararı aldı. Petrol fiyatları salgının ardından küresel ekonomik toparlanmanın başlamasıyla iki buçuk yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

OPEC+ grubu Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) isteğini kabul etmesiyle Mayıs 2022'den itibaren ülkeler arasında üretim kotalarının yeniden paylaştırılması için anlaştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) bakanları petrol arz kesintilerinin azaltılması ancak sekiz ay daha uzatılmasını teklif etmiş fakat Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üretim sınırının aynı kalması nedeniyle bu teklife itiraz etmişti. Birkaç defa ertelenen görüşmeler 5 Temmuz'da iptal edilmişti.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), görüşmelerin iptal edilmesinin ardından OPEC+'nın petrol üretimini artırma teklifi üzerinde geçen hafta uzlaşma sağlamıştı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

BAE Enerji Bakanı Suhail bin Mohammed al-Mazroui yaptığı basın açıklamasında "Anlaşmadan memnunuz" ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman uzlaşmaya nasıl varıldığına dair yorum yapmadı.

OPEC+ geçen yıl salgından kaynaklanan talepteki düşüş nedeniyle ve fiyatların sert düşmesiyle günde 10 milyon varil üretim kesintisi kararı almıştı. OPEC+ kademeli bir şekilde petrol üretimini artırarak kesintileri günde 5.8 milyon varil seviyesine düşürmüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu birlikte hareket eden ülkeler grubu (OPEC+) yaptığı açıklamada Ağustos'tan başlayarak Aralık 2021'e kadar üretimi günde 2 milyon varil artıracağını belirtti. Grup, kesintileri Eylül 2022'ye kadar tamamen sonlandırmayı hedefliyor.

Riyad ve BAE üretimin artırılmasını desteklese de BAE, Suudia Arabistan'ın anlaşmayı BAE'nin üretim kotasını artırmadan Aralık 2022'ye kadar uzatma fikrine karşı çıkıyordu.

Bu anlaşmazlığı çözmek için OPEC+, BAE, Suudi Arabistan, Rusya, Kuveyt ve Irak da dahil olmak üzere bazı üyeler için Mayıs 2022'den itibaren yeni üretim kotaları belirledi.

BAE'nin temel üretimi Mayıs 2022'den itibaren şu anki 3.168 milyon seviyesinden günde 3.5 milyon seviyesine çıkarılacak.

Etiketler