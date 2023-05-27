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Yellen kongreye süre verdi

27.05.2023 - 11:41 | Son Güncelleme :
Yellen kongreye süre verdi | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre’ye borçlanma tavanı için 5 Haziran’a kadar süre verdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen dün ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy’e hitaben kaleme aldığı uyarı mektubunda, ABD Kongresi’nin borç limitini yükseltmemesi halinde 5 Haziran itibariyle ABD hükümetinin tüm finansal yükümlülüklerini tam ve zamanında ödeyecek yeterli kaynağı olmayacağını belirtti.

Hazine Bakanı Yellen mektubunda şu ifadelere yer verdi;

“Mevcut en son verilere dayanarak, Kongre'nin borç limitini 5 Haziran'a kadar artırmaması veya askıya almaması durumunda, Hazine'nin hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmek için yetersiz kaynaklara sahip olacağını tahmin ediyoruz.”

ÜLKENİN KREDİ NOTU DÜŞER

Haziran ayının ilk iki gününde 130 milyar dolardan fazla planlı ödeme yapacaklarını belirten Hazine Bakanı Yellen, bu ödemelerin Hazine’yi son derece düşük düzeyde kaynakla bırakacağını vurguladı. Kongre’yi karar vermek için son dakikaya kadar beklememeleri konusunda uyaran Bakan Yellen, böyle bir durumda ABD kredi notunun olumsuz etkileneceğini belirtti. Bakan Yellen “Kongre borç limitini artırmayı başaramazsa, bu Amerikan aileleri için ciddi zorluklara neden olur, küresel liderlik konumumuza zarar verir ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı savunma becerimiz hakkında soru işaretleri uyandırır” ifadelerini kullandı.

BORÇ LİMİTİ NEDİR?

İki meclisli yasama organı ABD Kongresi tarafından 1917’de oluşturulan borç limiti veya borç tavanı, ABD hükümetinin alacağı maksimum ödenmemiş borç miktarını belirler ve yasal olarak bağlayıcıdır. Borç limiti, mali krizden veya gelir sıkıntısından kaynaklanmaz genelde planlanan vergi ödeme girişlerinin örneğin bir eyalette yaşanan fırtına gibi herhangi bir sebepten gecikmesiyle dolaylı olarak bağlantılıdır.

Ocak 2023'te toplam ulusal borç ve borç limiti 31.4 trilyon dolardı. ABD hükümeti 2001'den beri her yıl ortalama yaklaşık 1 trilyon dolar açık veriyor, bu da vergi ve diğer gelirlerden aldığından çok daha fazla para harcadığı anlamına geliyor. Aradaki farkı telafi etme ve yine Kongre'nin onayladığı ödemeleri yapmak için borç alması gerekiyor.


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