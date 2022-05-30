Yatırımda tercih sıfır araca kaydı | Ekonomi Haberleri

Artan konut fiyatlarını görenler birikimlerini, gayrimenkule göre halen daha ulaşılabilir olan sıfır araca yönlendirdi. Konuyla ilgili bir araştırma yaptıklarını belirten Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Önceden araç alanların yüzde 80’i ihtiyacı için alırken bu oran azaldı. Şu anda 2’nci, 3’üncü hatta 4’üncü aracını alan bile var” dedi.

Hürriyet gazetesinden Taylan Özgür Dil'in haberine göre; Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, sıfır araçların yatırım aracı olmasıyla ilgili saha araştırması yaptıklarını belirterek, “Gayrimenkulde makas açıldı. Şu anda insanlar emtialarını korumak için araç yatırımı yapıyorlar. Çünkü sıfır araç hala gayrimenkule göre daha ulaşılabilir. Önceden araç alanların yüzde 70-80’i kullanmak, ihtiyaçlarını gidermek için alırdı ama şimdi bu oran azaldı ve birikimini koruma amaçlı araç satın alan müşteri sayımız arttı. Şu anda 2’nci, 3’üncü hatta 4’üncü aracını alan bile var. Bu, bizim yaptığımız bir araştırma ancak sektörde de benzer bir durum söz konusu. Sıfır araç şu anda önemli bir güvenli liman konumunda” dedi. Girgin, mayıs ayında Türkiye otomobil ve ticari araç pazarının 62 bin adet satışla kapanmasını beklediklerini dile getirirken, Türkiye pazarının ise sene sonunda 765 bin adetle kapanacağını öngördüklerini söyledi.

TEDARİKTE YÖN POZİTİF

Markanın yenilenen modeli Grandland’in İstanbul’da düzenlenen basın lansmanı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Girgin, Opel açısından tedarik sorununun bu yılın 3. çeyreğinden itibaren daha pozitif bir seyir izleyeceğini kaydetti. İlk dört ayda 9 bine yakın otomobil ve hafif ticari araç sattıklarını belirten Girgin, bu sonuçla pazarda ilk 5 içerisinde yer aldıklarını söyledi. Girgin, “Mayıs ayında da 4 bin adetlik bir satış gerçekleştirerek ay sonu itibarıyla 13 bin adet seviyesine çıktık ve yıl sonu hedefimizin yüzde 30’una şimdiden ulaştık. Hedefimiz bu sene 45 bin adetlik satışa ulaşarak her alanda ilk 5’te yer almak. Orta vadede ise elektrikli modellerimizle büyümeyi sürdüreceğiz. 2025’te Türkiye’de 70 bin adetlik satış hedefimiz var ve bunun 10 bini elektrikli modellerden gelecek” diye konuştu.

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