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Bölgesel Sigorta Konseyi kuruluyor

30.05.2022 - 09:47
Bölgesel Sigorta Konseyi kuruluyor | Ekonomi Haberleri

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan’ın sigorta birlikleri başkanlarını iş birliği için bir araya getirdi.

TSB’nin düzenlediği Uluslararası Sigorta Zirvesi’nde buluşan taraflar, imzaladıkları Mutabakat Zaptı ile “Bölgesel Sigorta Konseyi”nin kuruluşu için ilk adımı attılar.

TSB Başkanı Atilla Benli ile Azerbaycan Sigortalar Birliği Başkanı Elmar Mirsalayev, Kazakistan Sigortacılar Birliği Başkanı Vitaliy Verevkin, Kırgız Sigortacılar Derneği Başkanı Sabyrbek Moldokulov Aidarkanovich ve Özbekistan Sigorta Pazarı’nın Profesyonel Katılımcıları Birliği Başkanı Oybek Khalilov’un imzaladığı Mutabakat Zaptı, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleriyle sigortacılık sektörü alanında yapılan ‘ilk kapsamlı iş birliği’ niteliğini taşıyor.


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